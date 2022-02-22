"ابن سمار": يوم التأسيس شاهد على تلاحم الشعب السعودي حول قيادته

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة ابن سمار، مسعد بن سمار العتيبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس.

وقال مسعد العتيبي: "سيبقى هذا اليوم محفورًا في قلب وعقل كل مواطن ومواطنة، ليس لسبب سوى أنه دليل على عزيمة وإصرار قادة هذه البلاد على إقامة دولة الحق والعدل والمساواة، فوق تراب الجزيرة العربية، على الرغم من التحديات الجسام التي واجهتهم".

وأضاف "العتيبي": "في يوم التأسيس، نستلهم العبرة، ونستحضر تاريخ الأجداد لثلاثة قرون مضت، ونستحضر أيضًا مسيرتهم التي سطروها في ميدان المعركة، بكفاحهم ونضالهم من أجل أن ينعم الناس بالاستقرار والسلام".

وأشار إلى أن "هذه الجهود هي التي أثمرت عن تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م، ومن بعدها الدولة السعودية الثانية، ثم المملكة الثالثة التي بات اليوم عنوانًا للنمو والرخاء والتقدم والازدهار، ليس لسبب سوى أن المرتكزات التي انطلقت عليها، كانت قوية وراسخة، عنوانها الأبرز "التوحيد."

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وأضاف ابن سمار قائلاً : "يوم التأسيس، ليس يومًا شهد إقامة الدولة السعودية الأولى فحسب، وإنما هو يوم نحتفي به بتلاحم الشعب السعودي حول قيادته، إيمانًا من أفراده بأن هؤلاء القادة لهم مقصدهم النبيل في تعزيز الاستقرار، ونبذ الفرقة والشتات، ومحو أي خوف كان يسيطر على الناس قديمًا، لندرك اليوم أننا نعيش عصرًا من التقدم والرخاء والسلام، وما كان ليتحقق هذا الأمر لولا تضحيات الآباء والأجداد من أئمة وأمراء وملوك هذا الوطن، الذين آمنوا بربهم، وطبقوا شرعه في الحياة اليومية".

وأكمل مسعد العتيبي: "يأتي الاحتفال الأول بيوم التأسيس، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات جذرية في كل القطاعات، تحت مظلة رؤية 2030، هذه الرؤية لم تتجاهل شأنًا في البلاد، إلا وأولته العناية الفائقة، سواء في الاقتصاد أو أمور المجتمع أو السياسة وغيرها، وصولاً إلى الأيام الوطنية الخالدة، التي ستعزز من درجة الولاء والانتماء إلى هذا الوطن، وتزيد من تلاحم الشعب حول قيادته".