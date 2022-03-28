"ابن لؤي" يدشن أول نادٍ للرياضة واللياقة في مركز ظلم

وقدّم الأستاذ طاهر بن فراج الغنامي مالك نادي First gym، شكره لرئيس مركز ظلم على تدشينه للنادي؛ مبينًا أن النادي نُفّذ على أحدث التصاميم للصالات، ويحتوي على مسبح، ومدعّم بأحدث التجهيزات الرياضية عالية المواصفات من معدات وخدمات وتقنيات خاصة باللياقة البدنية، إضافة إلى مدربين متخصصين.