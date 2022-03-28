"ابن لؤي" يدشن أول نادٍ للرياضة واللياقة في مركز ظلم

دشن رئيس مركز ظلم ناصر بن لؤي، أول نادٍ رياضي ومركز لياقة متخصص في مدينة ظلم.
وأشاد "ابن لؤي" بافتتاح مثل هذه المنشآت الرياضية، التي تساهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.
وقدّم الأستاذ طاهر بن فراج الغنامي مالك نادي First gym، شكره لرئيس مركز ظلم على تدشينه للنادي؛ مبينًا أن النادي نُفّذ على أحدث التصاميم للصالات، ويحتوي على مسبح، ومدعّم بأحدث التجهيزات الرياضية عالية المواصفات من معدات وخدمات وتقنيات خاصة باللياقة البدنية، إضافة إلى مدربين متخصصين.
وأكد "الغنامي" تطبيق النادي لأعلى معايير الخدمة والسلامة؛ فيما يقدم خدماته باشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النادي أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.