اتحاد إذاعات الدول العربية يقر استراتيجيته الاستثمارية وتحضيرات للمهرجان العربي الـ22

وأقر الاجتماع قرار إقامة مركز تجاري وترفيهي في تونس، لتحقيق عائد استثماري للصندوق الخاص بالاتحاد، كما صدرت الموافقة على عددٍ من القرارات التي تعزز من التوجه الاستثماري؛ بهدف التركيز على المرحلة المقبلة، والتأقلم مع التغيرات الإعلامية، وطرح المجتمعون عددًا من التوجهات للتكامل مع الطوفان الرقمي العالمي الذي بدأ يشكل اتجاهًا إعلاميًا منافسًا.