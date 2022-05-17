"اتحاد الغرف": الاقتصاد السعودي قادر على تحمل الصدمات وفائض الميزانية دليل على الرؤية الثاقبة

ودلل "اتحاد الغرف" على قوة الاقتصاد؛ إشارةً إلى تحقيق الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري 2022م فائضًا تجاوز 57 مليار ريال، مقابل عجز بلغت قيمته 7.4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وتلك الزيادة تُعَد عاملًا مبشّرًا بتحقيق فائض إجمالي قياسي على الرغم من أزمة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما خلّفته الأزمة الحالية جراء النزاعات المسلحة في القارة الأوروبية، وتوابعها التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها السلبي على معدلات التضخم.