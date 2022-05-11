اتحاد الغرف: "تعداد السعودية" يحقق طفرة اقتصادية واستثمارًا في الطاقة البشرية الوطنية

أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، أهمية "تعداد السعودية 2022" الذي يُعد الخامس في تاريخ المملكة؛ لافتًا إلى أن التعداد يهدف إلى تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي في أنحاء المملكة؛ ليصبح ذلك قاعدة معلومات موثوقة ذات صدقية عالية، يتم الارتكان إليها في المشروعات التنموية الشاملة في المملكة، في ضوء رؤية 2030، التي تستهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في السنوات المقبلة؛ من خلال الخطط والبرامج التي تم إطلاقها في كل القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كل المنتجات والخدمات.