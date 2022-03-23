اتحاد الغرف يشهد انطلاق فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي".. غدًا

تنطلق غدًا الخميس 24 مارس فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في مقره بالرياض في تمام الساعة الـ12:30 ظهرًا.
وسيكون على رأس الوفد المكسيكي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد، وسفيرها لدى السعودية غوميو توليدو، والمدير التنفيذي للاستراتيجية المكسيكية ألفونسو زغبي.
ويرأس الجانب السعودي في الملتقى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري، ويحضره رئيس مجلس الأعمال السعودي المكسيكي مشعل بن راكان بن حثلين، إضافة إلى مشاركة عالية المستوى من البرامج والمشاريع والهيئات السعودية، أبرزها برنامج جودة الحياة، ومجمع الملك سلمان للطاقة، ومشروع نيوم، والمركز الوطني للتخصيص، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة السياحة، وشركة سابك.
كما سيحضر الملتقى عدد من المستثمرين المكسيكيين ونظرائهم من سيدات ورجال الأعمال في السعودية.