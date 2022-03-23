اتحاد الغرف يشهد انطلاق فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي المكسيكي".. غدًا

ويرأس الجانب السعودي في الملتقى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري، ويحضره رئيس مجلس الأعمال السعودي المكسيكي مشعل بن راكان بن حثلين، إضافة إلى مشاركة عالية المستوى من البرامج والمشاريع والهيئات السعودية، أبرزها برنامج جودة الحياة، ومجمع الملك سلمان للطاقة، ومشروع نيوم، والمركز الوطني للتخصيص، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة السياحة، وشركة سابك.