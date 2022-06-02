"اتحاد الغرف" يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي

وأضاف: العلاقات التجارية البينية بين البلدين تشهد حراكًا كبيرًا في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الرغبة الاكيدة من الجانب البرازيلي ممثلًا بحكومة الرئيس جايير بولسونارو.