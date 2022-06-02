"اتحاد الغرف" يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في دورته التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية، برئاسة مشعل بن حثلين ونائبيه وعد أبونيان والدكتور بدر البصيّص، وعضوية كل من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة الوطنية للنقل البحري.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري: العمل لدينا جارٍ لتدعيم المجلس بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين المتخصصين في الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي الجوي والبحري وقطاع الطاقة بكل أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في القطاع الرياضي والصحي والثقافي والتعليمي والسياحي والترفيهي.
وأضاف: العلاقات التجارية البينية بين البلدين تشهد حراكًا كبيرًا في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الرغبة الاكيدة من الجانب البرازيلي ممثلًا بحكومة الرئيس جايير بولسونارو.
وأردف "الحيدري": نحن في اتحاد الغرف السعودية وتماشياً مع رؤية 2030 نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا الرئيسيين على مستوى العالم، مثل البرازيل بامكانياتها الكبيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 56٪ عام 2021 (21 مليار ريال) مقارنة بعام 2020 (14 مليار ريال).