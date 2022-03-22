اتحاد المستشفيات العربية يقرّ 17 توصية في لقاء "ما بعد كورونا"

وقال أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، إن اللقاء الذي اختتم فعالياته في القاهرة خرج بـ 17 توصية تمثلت في:

- تعزيز دور الاتحاد ليكون منصة أو شبكة اتصال يجمع من خلالها كل المنظمات المدنية العامة والحكومية، وكل المنظمات الخاصة للتنسيق حول كيفية التعاون في المنظومة الصحية بشكل عام.

- التنسيق والتعليم والتدريب ومشاركة الخبرات والإمكانيات المتاحة في كل القطاعات الصحي في الدول العربية الذي هو السبيل الوحيد للتعامل مع المستقبل والاستعداد والتنسيق في ما بينها من خلال اتحاد المستشفيات العربية الذي يجب أن يكون منصة هامة لمساعدة وزارات الصحة في الدول العربية على وضع استراتيجيات موحدة تستطيع من خلالها أن تتعاون وتنسق للوصول إلى التكامل في ما بينها.

- الزيادة في الاستثمار البشري بالتعليم والتدريب المستمر والاهتمام بالأبحاث والدراسات الطبية وتوحيد التشريعات الصحية العربية ودمج السياسات الصحية في القطاعات المختلفة، بجانب توحيد معايير الجودة والاعتماد في المؤسسات الصحية العربية والعمل على التوعية والتثقيف الصحي ودعم الإعلام الصحي والطبي الصحيح.

- العمل على تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص؛ للارتقاء بالخدمات الصحية على مختلف المستويات؛ لمواجهة التحديات التي تواجه النظام الصحي العربي.