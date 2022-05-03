"اتحاد الهجن" يطلق مسابقة المعلق الذهبي بجوائز أكثر من 420 ألف ريال

وبيّن اتحاد الهجن أن مجموع جوائز المسابقة التي ستنطلق في الـ 31 من مايو الجاري، بلغت أكثر من 420 ألف ريال، حيث ستنطلق على ثلاث مراحل الأولى تسجيل وفرز المشاركين واختيار 27 متسابقًا، والثانية تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين،ويتأهل متسابق واحد عن طريق قرار لجنة التحكيم ومتسابقان عن طريق تصويت الجمهور، حيث ستكون نسبة التصويت للجمهور 70 % واختيار اللجنة بنسبة 30 %، وبذلك يتأهل من كل مجموعة 3 متسابقين إلى المرحلة النهائية.