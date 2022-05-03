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"اتحاد الهجن" يطلق مسابقة المعلق الذهبي بجوائز أكثر من 420 ألف ريال

ابتداءً من اليوم وتستمر حتى الـ 12 من مايو الجاري
"اتحاد الهجن" يطلق مسابقة المعلق الذهبي بجوائز أكثر من 420 ألف ريال
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سبق

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء المشاركة في مسابقة المعلق الذهبي ابتداءً من اليوم وتستمر حتى الـ 12 من مايو الجاري من خلال الرابط :https://scrf-gc.com/

وبيّن اتحاد الهجن أن مجموع جوائز المسابقة التي ستنطلق في الـ 31 من مايو الجاري، بلغت أكثر من 420 ألف ريال، حيث ستنطلق على ثلاث مراحل الأولى تسجيل وفرز المشاركين واختيار 27 متسابقًا، والثانية تقسيم المتسابقين إلى 3 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين،ويتأهل متسابق واحد عن طريق قرار لجنة التحكيم ومتسابقان عن طريق تصويت الجمهور، حيث ستكون نسبة التصويت للجمهور 70 % واختيار اللجنة بنسبة 30 %، وبذلك يتأهل من كل مجموعة 3 متسابقين إلى المرحلة النهائية.

الاتحاد السعودي للهجن
المعلق الذهبي

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