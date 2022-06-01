اتحاد الهجن يطلق مسابقة المعلق الذهبي.. بمشاركة 27 متسابقاً

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC، تفوق المتسابق عايش بن فهيد الشمري وحصوله على البطاقة الذهبية المؤهلة للحلقة الختامية، وتبقى 8 متسابقين سيصوت على أدائهم من خلال الجمهور المشارك.