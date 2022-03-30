اترك جوالك.. حملة توعوية لـ"سلامتك" لرفع معدلات السلامة المرورية

أطلق مركز التوعية بالسلامة المرورية "سلامتك"، إحدى مبادرات اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية، وبمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة؛ حملة "اترك جوالك"؛ لتوعية قائدي المركبات بأخطار استخدام الجوال أثناء القيادة، وخاصة أنه يعد السبب الأبرز لحوادث الطرق.
وتهدف الحملة إلى لفت النظر إلى ما تُخلفه الحوادث المرورية التي تقع بسبب استخدام الجوال من خسائر بالأرواح وخسائر مادية، بالإضافة إلى الإصابات الخطرة والإعاقات الدائمة، فضلًا عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي.
وتضمنت المواد التوعوية عددًا من المقاطع والتصميمات الإبداعية الهادفة إلى إيصال الفكرة؛ لتغذية الوعي المجتمعي بخطورة استخدام الجوال سواء في تلقي الاتصالات، أو تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ سعيًا لترك الأثر المرجو من الحملة.
وبتضافر جهود منظومة السلامة المرورية بالمملكة، نُشرت مواد الحملة في منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة من الجهات الحكومية المختلفة، والتي لاقت تفاعلًا لافتًا من رواد منصات التواصل.
وتأتي الحملة ضمن أعمال مركز التوعية بالسلامة المرورية "سلامتك"، والتي تتلاقى مع جهود الجهات الحكومية المختلفة للتقليل من الحوادث المرورية وخفض معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عنها.