اترك جوالك.. حملة توعوية لـ"سلامتك" لرفع معدلات السلامة المرورية

وتهدف الحملة إلى لفت النظر إلى ما تُخلفه الحوادث المرورية التي تقع بسبب استخدام الجوال من خسائر بالأرواح وخسائر مادية، بالإضافة إلى الإصابات الخطرة والإعاقات الدائمة، فضلًا عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي.