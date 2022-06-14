"اتصالات وإلكترونيات" جدة تفتح باب القبول لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الأول 1444هـ

أعلنت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة، مواعيد فتح باب القبول والتسجيل لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.
وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد التسجيل لدرجة البكالوريوس تبدأ من تاريخ 18 /12/ 1443هـ حتى تاريخ 22 /12/ 1443هـ، ومواعيد القبول لدرجة الدبلوم التي ستبدأ بتاريخ 25 /12/ 1443هـ حتى 29 /12/ 1443هـ.
وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم والتسجيل على الموقع للقبول من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
وأشار الغامدي إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصل إليهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.