"اتصالات وإلكترونيات" جدة تفتح باب القبول لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الأول 1444هـ

وحددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد التسجيل لدرجة البكالوريوس تبدأ من تاريخ 18 /12/ 1443هـ حتى تاريخ 22 /12/ 1443هـ، ومواعيد القبول لدرجة الدبلوم التي ستبدأ بتاريخ 25 /12/ 1443هـ حتى 29 /12/ 1443هـ.