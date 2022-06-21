اتفاقات النقل السعودية-الأردنية خطوة رائدة للتكامل الاقتصادي الشمولي

وأوضح الكاتب الصحفي الأردني صالح الراشد لـ"سبق" أن العلاقات بين المملكتين متينة وقوية، وقائمة على أسس ثابتة.. وهذه أمور تؤدي إلى شراكات متعددة في جميع المجالات في ظل وجود حدود مشتركة ممتدة؛ لنجد أن أي مشروع، وبخاصة في مجال النقل، ينعكس بالفائدة الإيجابية على البلدين. ويُعتبر تأهيل طريق العقبة خطوة مهمة لتسهيل مرور زوار البيت الحرام والتجارة بين السعودية والقارة الأوروبية؛ وهو ما جعله مشروعًا مشتركًا في غاية الأهمية، كما يثبت بُعد نظر أصحاب القرار السعودي في توفير أفضل السبل للوصول إليها.