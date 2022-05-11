اتفاقيات بـ2.7 مليار دولار بمؤتمر مستقبل الطيران بالرياض

وقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، "إعلان الرياض للطيران"، واصفًا تبنّي هذا الإعلان بنقطة محورية في تاريخ قطاع الطيران العالمي، وقال: "إن الإعلان يُحدد رؤيةً واضحة لمستقبل قطاع الطيران، فضلًا عن الخطوات الرئيسة التي اتبعناها خلال اليومين الماضيين لجعل هذه الرؤية واقعًا، كما يُشكّل الإعلان لحظة حاسمة في تاريخ هذا القطاع".