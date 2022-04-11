اتفاقية بين "إبصار" و"الشربتلي لخدمة المجتمع" لدعم برامج ذوي الإعاقة البصرية

وثمَّن المستشار أحمد الحمدان رئيس مجلس إدارة الجمعية هذه الاتفاقية التي تضاف إلى سلسلة برامج العمل المشترك التي تبرمها الجمعية مع الجهات المانحة والداعمة بهدف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تحقق أحد أهم مضامين رؤية المملكة 2030م لتحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج وتمكينهم بكل المجالات، وسعيًا لتحقيق مبدأ التعاون والشراكة الاجتماعية بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص للخدمات المجتمعية.