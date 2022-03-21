اتفاقية بين "الحج" ومؤسسة صالح عبدالله كامل لتأهيل العاملين لخدمة ضيوف الرحمن
وقّع الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية؛ بهدف تأهيل وتدريب العاملين في قطاعي الحج والعمرة، وذلك بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة.
جاء توقيع هذه الاتفاقية التي تحمل اسم "برنامج صالح كامل لتأهيل العاملين في الحج والعمرة" انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم أفضل الخدمات لهم؛ لإثراء التجربة الدينية والثقافية لأكثر من 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مهارات التعامل والترحيب لمقدمي الخدمات والعاملين في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وفقاً لأفضل المعايير، في إطار سعي المملكة إلى خلق تجربة تحولية روحانية لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد عبدالله كامل أهمية الاتفاقية التي سترتقي بالخدمات المقدمة إلى مستوى عالمي، بما يعكس المكانة الريادية للمملكة التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياتها، ويعمل على إكساب الشباب السعودي بالخبرة والمعرفة وصقل مهاراتهم في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
يشار إلى أن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل في بناء الإنسان من منظور التنمية الشاملة والتمكين الاجتماعي.