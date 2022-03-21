اتفاقية بين "الحج" ومؤسسة صالح عبدالله كامل لتأهيل العاملين لخدمة ضيوف الرحمن

من جانبه، أكد عبدالله كامل أهمية الاتفاقية التي سترتقي بالخدمات المقدمة إلى مستوى عالمي، بما يعكس المكانة الريادية للمملكة التي تضع خدمة الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياتها، ويعمل على إكساب الشباب السعودي بالخبرة والمعرفة وصقل مهاراتهم في مجال خدمة ضيوف الرحمن.