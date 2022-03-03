اتفاقية بين جمعية الامتياز التجاري وغرفة الطائف لتعزيز قطاع الـ"فرنشايز"

وقّعت جمعية الامتياز التجاري السعودية مذكّرة تفاهُم مع الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، بهدف تعزيز ودعم صناعة الامتياز التجاري في المملكة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون مع غرفة الطائف من أجل نشر ثقافة الامتياز التجاري "فرنشايز" بين أعضاء ومنسوبي الغرفة، وفي المنطقة كافة؛ حيث سيتم تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية بالامتياز التجاري، ونشر ثقافة الفرنشايز، وتفعيل دور الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الامتياز التجاري.

وكشفت جمعية الامتياز التجاري أنّ مذكرة التفاهم تتضمن عددًا من البنود أهمها: التوعية ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وإعداد الأبحاث والدراسات الخاصة به، وتقديم الاستشارات الخاصة بالامتياز التجاري، وإقامة وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات وورش العمل.

وتشمل كذلك تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة لرفع المهارات الإدارية والقانونية والفنية في مجال الامتياز التجاري، وفتح آفاق للتعاون مع الجهات المختصة بالامتياز التجاري، وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل تفعيل هذه البنود.

وقّع الاتفاقية من جانب جمعية الامتياز التجاري الدكتور خالد أمين يوسف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب الغرفة التجارية والصناعية بالطائف النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة مشعل بن فلاح العتيبي، بحضور عدد من الأعضاء من الجانبين.

جدير بالذكر أن جمعية الامتياز التجاري تأسست بموجب الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1810) للعام 1441هـ.. وقعت اتفاقية مماثلة مع عدد من الجهات مثل جمعية الأمير ماجد للتنمية، وغرفة الرياض، وغرفة الشرقية، وجامعة دار الحكمة، وغرفة أبها وغيرها.