اتفاقية بين طيران ناس ووزارة الحج لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

وقّع طيران ناس الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، مذكرة تعاون مع وزارة الحج والعمرة، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في محافظة جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومثّل وزارة الحج والعمرة الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما مثّل طيران ناس الرئيس التنفيذي العضو المنتدب بندر بن عبدالرحمن المهنا.
وتضمّنت مذكرة التفاهم بين الطرفين تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لتسويق منتجات العمرة والتنسيق مع وزارة الخارجية لتمكينها من إصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa)، وبناء استراتيجية للتسويق الرقمي تعتمد على بناء محتوى محلي يخدم الدول المستهدفة وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما نصّت مذكرة التفاهم على توسّع طيران ناس في الوجهات الحالية، وإضافة وجهات جديدة، وزيادة عدد المقاعد المطروحة والرحلات المباشرة؛ لزيادة عدد المعتمرين حسب رؤية المملكة 2030، كما سيتعاون طيران ناس ووزارة الحج والعمرة في إطلاق برامج توعوية لضيوف الرحمن على متن الطائرات عبر إنشاء قناة "الحج والعمرة"، ضمن نظام الترفيه في الطائرات، والشراكة وتبادل الخبرات والمنهجيات المستخدمة في قياس رضا ضيوف الرحمن.