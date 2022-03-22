اتفاقية بين طيران ناس ووزارة الحج لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

كما نصّت مذكرة التفاهم على توسّع طيران ناس في الوجهات الحالية، وإضافة وجهات جديدة، وزيادة عدد المقاعد المطروحة والرحلات المباشرة؛ لزيادة عدد المعتمرين حسب رؤية المملكة 2030، كما سيتعاون طيران ناس ووزارة الحج والعمرة في إطلاق برامج توعوية لضيوف الرحمن على متن الطائرات عبر إنشاء قناة "الحج والعمرة"، ضمن نظام الترفيه في الطائرات، والشراكة وتبادل الخبرات والمنهجيات المستخدمة في قياس رضا ضيوف الرحمن.