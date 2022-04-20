اتفاقية تعاون بين غرفة جازان و"عيادات الأداء" للمساهمة في تمكين القطاع الخاص

أبرمت جازان اتفاقية للمساهمة في تمكين القطاع الخاص مع عيادات الأداء لاستشارات الإدارة العليا، أحد المراكز المتخصصة للاستشارات؛ بهدف التعاون فيما بينهما لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة وتشجيع فئات المجتمع على الاستثمار، والتدريب على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على تحديات تأسيس وتشغيل وإدارة أعمالهم بنجاح، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تواجه هذه المنشآت.
وأكد رئيس غرفة جازان، المستشار أحمد أبو هادي، أهمية تقديم الخدمات لرواد الأعمال والمستثمرين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة وتشجيع فئات المجتمع على الاستثمار، والتدريب على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على تحديات تأسيس وتشغيل وإدارة أعمالهم بنجاح.
وأضاف بأن غرفة جازان تعمل على تحفيز النمو التجاري والصناعي والسياحي والزراعي والخدمات بمنطقة جازان، والمساهمة في جعل منطقتها محطة الأنظار في مجالات الأعمال بالسعودية، وذلك بتقديم خدمات مهنية تدعم تطوير وتنمية منشآت الأعمال بهذه القطاعات، والمساعدة على رفع كفاءة الموارد البشرية بها، إضافة إلى دعم وتنمية فكر ريادة الأعمال بالمنطقة، والمشاركة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
من جهته، أكد المدير العام لعيادات الأداء لاستشارات الإدارة العليا، المستشار سمير محمد باعامر، أن فلسفة عيادات الأداء تعمل على تجميع عناصر الأداء المتناثرة كافة لمعـرفة الصورة الكاملة للأداء المؤسسي لمنشآت الأعمال؛ باعتباره مفـتاحًا لدخول عالـم المؤسسات ذات الأداء العالي.. وتُقدِّم استشارات طبقًا لذلك، ولديها برامج تدريبية متخصصة لتطوير ودعم الأعمال، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر منها.