اتفاقية تعاون بين غرفة جازان و"عيادات الأداء" للمساهمة في تمكين القطاع الخاص

أبرمت جازان اتفاقية للمساهمة في تمكين القطاع الخاص مع عيادات الأداء لاستشارات الإدارة العليا، أحد المراكز المتخصصة للاستشارات؛ بهدف التعاون فيما بينهما لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة وتشجيع فئات المجتمع على الاستثمار، والتدريب على إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على تحديات تأسيس وتشغيل وإدارة أعمالهم بنجاح، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تواجه هذه المنشآت.