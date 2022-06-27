اتفاقية خدمات بين جامعة المجمعة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل في مكتبه، وفد جامعة المجمعة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل.
وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود الجامعة ومجالات تعاونها مع الأمم المتحدة التي تعكس جهود المملكة الدولية وتفاعلها مع المجتمع الدولي.
وأثنى السفير الدكتور "الواصل" خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة وخاصة فيما يتعلق بإبراز جهود المملكة والخطوات الكبيرة التي قطعتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية عقد خدمات تدريبية وبحثية واستشارية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) (unitar) في جنيف؛ لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في التدريب والتطوير والبحث، وتعزيز العمل المشترك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقّع الاتفاقية كل من رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) نيخيل سيث، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، وبحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، ومستشار رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الرشود، والدكتور أيمن جميل البركاتي.
وتهدف الاتفاقية المُبرَمة إلى إنشاء مركز سيفال في المملكة العربية السعودية، وسوف يمثل المركز من مقره بالمملكة معهدُ الأمم المتحدة للتدريب والبحث (unitar)، وسيساهم في النهوض بأجندة الأمم المتحدة لعام 2030، كما سيتخصص المركز في دعم التنمية المستدامة.
وينضم مركز سيفال في المملكة العربية السعودية إلى المراكز الأربع والعشرين في الشبكة العالمية لسيفال، ومهمتها تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، وتمكينهم من النهوض بالتنمية المستدامة.
وتتألف الشبكة من مراكز تدريب دولية للهيئات والقادة في جميع أنحاء قارة آسيا، وأوقيانوسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين، ومنطقة بحر الكاريبي، وتوفر هذه المراكز حلولًا مبتكرة للتعلم للأفراد، والمنظمات، والمؤسسات؛ من أجل تعزيز صنع القرار على الصعيد العالمي، ودعم العمل على الصعيد الوطني من أجل رسم مستقبل أفضل.
وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، أن اتفاقية عقد الخدمات مع الجامعة؛ ستعمل على تطوير العمل المشترك بما يدعم تنفيذ استراتيجية المعهد، وتنفيذ أنشطة مختلفة لبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين الشباب، وتعزيز العمل المشترك على تحقيق أهداف الأمم المتحدة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتطوير رأس المال البشري.
من جهته أعرب رئيس جامعة المجمعة، عن اعتزاز الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ معتبرًا ذلك تتويجًا للعمل المشترك، وتأكيدًا على التزام جامعة المجمعة بدعم استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة 2030، ودعم وبناء القدرات الوطنية لتلعب دورًا رئيسيًّا وهامًّا في عجلة التنمية والتقدم والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.