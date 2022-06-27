اتفاقية خدمات بين جامعة المجمعة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

من جهته أعرب رئيس جامعة المجمعة، عن اعتزاز الجامعة بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ معتبرًا ذلك تتويجًا للعمل المشترك، وتأكيدًا على التزام جامعة المجمعة بدعم استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة 2030، ودعم وبناء القدرات الوطنية لتلعب دورًا رئيسيًّا وهامًّا في عجلة التنمية والتقدم والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله.