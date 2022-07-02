اتفاقية شراكة استراتيجية بين "أضاحي" و"أسواق عبد الله العثيم"

وقع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، شراكة استراتيجية مع شركة أسواق عبدالله العثيم، أحد أكبر سلسلة أسواق مركزية في مبيعات التجزئة للمواد الغذائية في المملكة العربية السعودية؛ لتكون بموجبها شريكًا في بيع سندات المشروع "هدي، أضحية، فدية، صدقة، عقيقة"، وذلك طوال العام وخلال موسم حج 1443هـ.