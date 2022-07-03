اتفاقية لإنشاء عيادة أسنان متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقّع تجمّع مكة المكرمة الصحي، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طب الأسنان؛ لإنشاء عيادة أسنان متنقلة تتمركز في منطقة مستشفى طوارئ الحرم؛ وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام بالمجان خلال فترة موسم حج هذا العام 1443.
وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم؛ نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشآت التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة إلى التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، مما يكبده عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق قام التجمع الصحي بوضع فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها؛ مواكبةً لأهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله الحرام.
وتشمل العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان 32 متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية مزودة بكل الإمكانيات الحديثة على مدار الساعة لكامل أيام موسم الحج، مستهدفةً المستفيدين للخدمة من الحجاج فقط وبالمجان، كما سيناقش التجمع الصحي بعد انقضاء موسم الحج وقياس مدى جدوى وفعالية العيادة المتنقلة مع الشركة المتخصصة عن إمكانية الفرص المتاحة لتوسيع نطاق عملها وتسهيل وصول الخدمة لمرضى التجمع الصحي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع مكة المكرمة الصحي بالإنابة الدكتور حاتم بن أحمد العمري أن مناسك الحج والعمرة تمثلان إحدى غايات التجمع الصحي في تحسين وتجويد تجربة المريض من خلال تحسين الخدمات الصحية وسلامة الحجاج وزوار بيت الله الحرام وتمكين التجمع الصحي من تقديم خدمات نوعية وجديدة للمرضى من الحجاج من خلال مد جسور التعاون والتكامل المشترك مع القطاع الخاص، والاستفادة المثلى في جلب الامكانيات والقدرات والخبرات؛ لسد الثغرات في تقديم الخدمات الصحية.