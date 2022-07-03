اتفاقية لإنشاء عيادة أسنان متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم؛ نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشآت التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة إلى التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، مما يكبده عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق قام التجمع الصحي بوضع فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها؛ مواكبةً لأهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله الحرام.