اتفاقيةٌ لتأسيس وتشغيل دور ضيافة أطفال لخدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي

وستعمل هذه الاتفاقية على إعداد تصور متكامل للمشروع، يشمل مرحلة التأسيس والتشغيل لدور ضيافة الأطفال، والإشراف الهندسي على الأعمال الإنشائية والفنية للمشروع وحتى التشغيل التجريبي له.