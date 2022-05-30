اتفاقية لتنفيذ مشروع مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن

وتهدف الاتفاقية إلى رصد وتقييم جهود وأعمال القطاع غير الربحي والوقفي في خدمة ضيوف الرحمن، ودراسة احتياجات وتوقعات ضيوف الرحمن من القطاع غير الربحي والوقفي، وتطوير أدوات ومنهجيات لسد الفجوات وتعزيز التكامل والتنسيق في القطاع، ودعم أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة.