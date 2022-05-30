اتفاقية لتنفيذ مشروع مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن
وقَّعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية بمقرها في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهدف تنفيذ مشروع مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن.
وتضمنت الاتفاقية العمل على دراسة وتنفيذ مشروع "مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن" التابع لمبادرة تطوير قدرات القطاع غير الربحي، وتعزيز التنسيق والتكامل بما يخدم أهداف الطرفين وتوجُّهاتهما.
وتهدف الاتفاقية إلى رصد وتقييم جهود وأعمال القطاع غير الربحي والوقفي في خدمة ضيوف الرحمن، ودراسة احتياجات وتوقعات ضيوف الرحمن من القطاع غير الربحي والوقفي، وتطوير أدوات ومنهجيات لسد الفجوات وتعزيز التكامل والتنسيق في القطاع، ودعم أصحاب القرار في الجهات ذات العلاقة.
ويأتي مشروع المرصد ضمن مبادرة تطوير قدرات القطاع غير الربحي وتعزيز التنسيق والتكامل بقيادة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهي من مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الاتفاقية تسهم في رفع مستوى التعاون ودعم وتنفيذ المشاريع النوعية لتطوير القطاعين على مستوى تطوير وتعزيز قدرات الكيانات غير الربحية والوقفية وقدرات العاملين فيها.