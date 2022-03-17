اتفاقية للربط الإلكتروني بين النيابة العامة وأمانة اللجان الزكوية

وقّعت النيابة العامة مع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، اتفاقية يتم بموجبها الربط الإلكتروني بين الجهتين؛ بهدف تقديم الخدمات الإلكترونية وحوكمة الإجراءات الإدارية والقضائية، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.
ووقّع الاتفاقية وكيلُ النيابة العامة المساعد للادعاء العام د.أحمد الزهراني، وسعادة الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبدالله السحيباني.
وقال الزهراني: تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين النيابة العامة والجهات الإدارية والقضائية؛ لضمان سير إجراءات العمل بما يحقق الفصل الناجز في الدعاوى.
وأضاف: تفعيل هذه النافذة الإلكترونية يتيح للمدعين العامين الترافع أمام اللجان وتزويد الأمانة العامة بما يكفل تيسير الإجراءات.
من جهته، أعرب السحيباني عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة والحيوية مع النيابة العامة، لتحقيق الأهداف المرجوة التي تتمحور حول تحقيق مبدأ العدالة والحيادية ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأشاد بتعاون النيابة العامة في تحقق منظومة الفصل الناجز في القضايا الجمركية؛ بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى الجمركية.