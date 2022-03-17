اتفاقية للربط الإلكتروني بين النيابة العامة وأمانة اللجان الزكوية

من جهته، أعرب السحيباني عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة والحيوية مع النيابة العامة، لتحقيق الأهداف المرجوة التي تتمحور حول تحقيق مبدأ العدالة والحيادية ورفع الكفاءة التشغيلية.