"اتكال" للخدمات المحاسبية تشارك في المعرض الدولي للتجارة الإلكترونية

وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة؛ بهدف التوعية بمنصة "اتكال" والخدمات المحاسبية التي تقدّمها للمستفيدين؛ لتحقيق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قِبَل الهيئة.