"اثنينية الحوار" تستعرض دور المملكة في خدمة الثقافة والتنمية المستدامة

وسلّطت "الحقيل" الضوءَ على دور المملكة في خدمة الثقافة والتنمية المستدامة؛ مبينة أن مشاركة المملكة بَرَزت ضمن دول العالم في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية؛ بهدف تشجيع الحوار بين جميع الحضارات والثقافات على أسس الاحترام والتفاهم المتبادل، وتعزيز مناخات التلاقي والانفتاح على الثقافات الإنسانية ببعديها المعنوي والمادي، إضافة إلى تعزيز ثقافة التعايش السلمي والاعتدال والتسامح؛ لافتة إلى أن المملكة تقيم علاقات ثقافية مع عدد كبير من دول العالم بصفتها عضوًا فاعلًا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما تُعد من أبرز الدول الداعمة لمشروعات حفظ التراث العالمي وحماية الآثار والتعريف بالثقافات والتواصل بين الحضارات.