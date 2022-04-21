"#اجتزت_اختبار_الرخصة_المهنية" يمتلئ بعبارات الفرح والشكر من المعلمين والمعلمات

أما المعلمة "غند العنزي"، فقالت "الحمدُ لله حمدًا عميقًا، يُعانق اتساع السماء على الأفراح المُنهمرة سرمدًا، الحمدُ لله الذي ما تيقنت به خيرًا وأملاً إلا وأغدقني سرورًا، لقد اجتزت بدرجة التسعينات، الفضل لله عز وجل".