اجعل لك حياة بعد الحياة.. اغتنم الفرصة وساهم في مشروع وقف السنابل في مكة المكرّمة

دعت جمعية البر الأهلية في يلملم، المحسنين، إلى المساهمة والمساندة في عمل الخير والمشاركة يدًا بيد في إكمال ما تبقى من مشروع الوقف واغتنام شرف المكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدة بقوله تعالى «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».
وقال رئيس الجمعية أحمد علي محيا الحسيني: الجمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (379)، وتم انجاز اكثر من 65% من البناء.
ودعا أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين، إلى المساهمة في مشروع وقف السنابل، بالقول: سهم عنك أو عمن تحب 500 سهم عنك وعن أسرتك 1000 وأيضًا التبرع مفتوح بما تجود به نفسك.
وأضاف: الجمعية خصصت الحسابات الآتية لاستقبال التبرعات: -للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم (228608010200026)، * البنك الأهلي السعودي رقم (00300000979706)، * بنك البلاد (999121746870055).
وأردف: تم تخصيص رقم هاتف لاستقبال استفسارات الداعمين والمتبرعين، (0555078683)، واتساب http://Wa.me/966555078683، ومتجر الجمعية: https://yalmlmbir.com/VmrrKP.