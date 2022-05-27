اجعل لك حياة بعد الحياة.. اغتنم الفرصة وساهم في مشروع وقف السنابل في مكة المكرّمة

دعت جمعية البر الأهلية في يلملم، المحسنين، إلى المساهمة والمساندة في عمل الخير والمشاركة يدًا بيد في إكمال ما تبقى من مشروع الوقف واغتنام شرف المكان ومضاعفة الحسنات، مستشهدة بقوله تعالى «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».