إحباط محاولة تهريب 29 ألف حبة كبتاجون مُخبأةً في إرسالية "أجبان"

وأكّدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيءٍ لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، إلا أنه -وبفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.