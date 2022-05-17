احتدام المنافسة بانتخابات "غرفة مكة" والأصوات تتجاوز 15 ألف

وبدأ العد التنازلي لختام سباق الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة، حيث من المنتظر أن تعلن اللجنة عن النتائج النهائية للأسماء الستة الفائزين من بين 57 مترشحًا، بينهم سيدة واحدة، حيث حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 18 مايو الموافق 17 شوال موعدًا لإعلان النتيجة النهائية.