احتفاءً بمرور 40 عاماً على تنفيذه.. سفيرة بلجيكا تزور ميدان السيف بجدة

ويعد مجسم ميدان السيف من أهم المعالم الجمالية في مدينة جدة، حيث صمم من النحاس المدعم داخلياً بالفولاذ بارتفاع 15م، ويتألف من جزئين: هما السيف والمقبض، ويبلغ وزنه نحو 3.5 أطنان، وكتب على قاعدته شطر بيت الشعر "السيف أصدق إنباء من الكتب".