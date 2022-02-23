احتفاءً بيوم التأسيس.. "دله البركة" تلهم السعوديين بثراء تاريخهم الممتد إلى 3 قرون

احتفت "دله البركة" بذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، عبر فيديو يتتبع مسيرة الراية التي لا تنكس؛ حيث يستعرض تحولات العلم السعودي وتشكله عبر ثلاثة قرون.

ويقدم الفيديو فكرة ثرية بالدلالات والمعاني حول علم المملكة العربية السعودية، تعزّز روح الانتماء والولاء للوطن؛ حيث يقدم يوم التأسيس رسالة فخر للأجداد وعز وأمجاد، وعهداً لمواصلة الإنجازات.

ويظهر الفيديو راية التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقتفي تحولاته؛ حيث ظهر بمساحة بيضاء إلى يمينه، ثم بسيفين متقاطعين، ثم سيف واحد ممتد أعلى العلم، وفي مرحلة لاحقة؛ أصبح السيف تحت الشهادتين، مع إضافة جزءٍ من الآية رقم 13 من سورة الصف «نصر من الله وفتح قريب»، وصولًا إلى الشكل الحالي، وفيه تحوَّل العلم للون الأخضر بالكامل، تعلوه عبارة التوحيد باللون الأبيض، والسيف تغيرت بدايته ونهايته؛ إذ أصبح المقبض أسفل بداية التوحيد، وينتهي بنهايتها كنايةً عن انتهاء القتال؛ ليصبح رمزًا للقوة والمنعة.

وتعد مشاركة "دله البركة" جزءًا من خطتها لإبراز التاريخ والتراث وثقافة المملكة، حملت عنوان "ثلاثة قرون وأمتنا تسارع للمجد والعلياء" وتسافر بالمشاهد إلى التاريخ؛ حيث بدأت الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون بعد أن أسسها الإمام محمد بن سعود في عام 1727م، وجمعت السعوديين تحت راية واحدة في بلد آمن ومستقر، تجمعه معاني الفخر، والأصالة، والاعتزاز بالجذور الراسخة لوطن يزهو بأبنائه الأوفياء.