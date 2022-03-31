احتفالًا بمئوية "أم القرى".. "سبل" تصدر طابعاً بريدياً

وتأتي أهمية أم القرى، من كونها أول جريدة في العهد السعودي، والمنبر الرسمي لتاريخ البلاد المعاصر، على امتداد قرن من الزمان، حتى باتت المرجع الأساسي، والموثوق للقرارات والأحداث التاريخية في السعودية، ولكل من يرغب في التعرف على ملامح الثقافة، والفكر والأدب والتاريخ للدولة السعودية، ولتكون منذ نشأتها ذاكرة الوطن، ومخزوناً للحراك الثقافي والاجتماعي في المملكة، ومعبرة عن مسيرة النهضة والإصلاح، التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود خلال فترة حكمه.