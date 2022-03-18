احتفالية القرن.. الإعلام السعودي يحتفي بذكرى انطلاق جريدة "أم القرى"

يحتفي الإعلام السعودي في الـ27 من الشهر الهجري الجاري؛ بتجربة عريقة مدادها 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.
ينطلق الحفل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويُقام الحفل في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة، يوم الأربعاء 27 شعبان، عند تمام الساعة السابعة مساءً.
جدير بالذكر أن العدد الأول لجريدة أم القرى صدر في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ؛ أي قبل 100 عام من الآن.