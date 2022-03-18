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احتفالية القرن.. الإعلام السعودي يحتفي بذكرى انطلاق جريدة "أم القرى"

أسسها الملك عبدالعزيز.. والتجربة العريقة لا تزال تؤتي ثمارها حتى اليوم
احتفالية القرن.. الإعلام السعودي يحتفي بذكرى انطلاق جريدة "أم القرى"

100 عام على تأسيس جريدة أم القرى

عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

يحتفي الإعلام السعودي في الـ27 من الشهر الهجري الجاري؛ بتجربة عريقة مدادها 100 عام على تأسيس جريدة أم القرى، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

ينطلق الحفل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ويُقام الحفل في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة، يوم الأربعاء 27 شعبان، عند تمام الساعة السابعة مساءً.

جدير بالذكر أن العدد الأول لجريدة أم القرى صدر في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ؛ أي قبل 100 عام من الآن.

الإعلام السعودي
جريدة أم القرى

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