"احتفالية القرن".. الليلة موعد استحضار تجربة "أم القرى" في 100 عام

وتعود بنا المناسبة إلى 100 عام من العطاء وبداية تأسيس الجريدة الرسمية وكيف كانت بداية إصدار أول عدد، فضلاً عن الصفحة الأولى في عمر الجريدة وما تضمنته من بدايات، ولعل ذلك كان ماثلاً في عددها الأول من خلال (بلاغ مكة) الشهير الذي كان على صدر صفحتها الأولى في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ وبتوقيع الملك المؤسّس.