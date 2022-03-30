"احتفالية القرن".. الليلة موعد استحضار تجربة "أم القرى" في 100 عام

يحتفي الإعلام السعودي، اليوم؛ بتجربة عريقة مدادها 100 عام على تأسيس جريدة "أم القرى"، على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-.
ينطلق الحفل الذي يُقام، مساء اليوم، في مركز غرفة مكة المكرّمة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدّسة، عند الساعة السابعة مساءً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل.
وتعود بنا المناسبة إلى 100 عام من العطاء وبداية تأسيس الجريدة الرسمية وكيف كانت بداية إصدار أول عدد، فضلاً عن الصفحة الأولى في عمر الجريدة وما تضمنته من بدايات، ولعل ذلك كان ماثلاً في عددها الأول من خلال (بلاغ مكة) الشهير الذي كان على صدر صفحتها الأولى في 15 جمادى الأولى عام 1343هـ وبتوقيع الملك المؤسّس.
ويؤكد المهتمون أن الاحتفالية تأتي استحضاراً للتاريخ وهي من سمات الوعي الحضاري، وتترجم بأن الإعلام شريكٌ إستراتيجي للتنمية الشاملة، وكيف أولت الدولة الرعاية والاهتمام بالإعلام راصداً منجزات وقفزات هذه الدولة العظيمة.