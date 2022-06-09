احذروا.. الثعابين في الموجة شديدة الحرارة

حذّر مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز "التغير المناخى" الدكتور محمد علي فهيم، من الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حتى السبت القادم؛ بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي؛ حيث يتعمق المنخفض على شمال البلاد حتى مناطق جنوب الصعيد.
ولفت "فهيم" إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، ويزيد جدًّا يوم السبت 11 يونيو 2022؛ حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 42 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط درجة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44°م درجة مئوية.
وناشد فهيم المواطنين بضرورة إخلاء السيارات من: المواد القابلة للاشتعال، المشروبات الغازية، أجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تهوية وتفريغ الهواء الساخن".
وحذر "فهيم" من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ، وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الحرارة الأقل خاصة في المناطق الريفية والظهير الصحراوي.