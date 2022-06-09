احذروا.. الثعابين في الموجة شديدة الحرارة

ولفت "فهيم" إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا قياسيًّا في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس، ويزيد جدًّا يوم السبت 11 يونيو 2022؛ حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 42 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط درجة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44°م درجة مئوية.