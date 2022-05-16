احذر.. العملات الرقمية بلا حماية قانونية ولا تستثمر إلا في حالة واحدة

وأبان "الحنتوشي" أن العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" فهي عكس ما تم ذكره فهي ليس لها وجود مادي ملموس في البنوك المركزية، مما يفقدها الحماية والملاحقة القانونية، فيتم إصدارها بطرق غير مركزية أو منظمة أو ما يسمى بالاقتصاد غير المركزي "ديفاي"، فالخدمات المالية التي تتم بواسطة العقود الذكية دون تدخل الوسطاء من خلال منصة وتقنية بلوك تشين بواسطة الإنترنت، يجب أن تدرس بعناية.