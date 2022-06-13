اختار فيفاء لأول شتلة.. أمير جازان يتسلّم تقرير المرحلة الثانية لزراعة العود والصندل

وكانت زراعة نبات الصندل قد نجحت لأول مرة في السعودية، بجهود بحثية لعدد من الجهات الحكومية، ومباركة من أمير جازان، الذي اختار محافظة فيفاء لتكون حاضنة لأول شتلة "صندل" في محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومقرها فيفاء.