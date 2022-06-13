اختار فيفاء لأول شتلة.. أمير جازان يتسلّم تقرير المرحلة الثانية لزراعة العود والصندل

تسلم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، تقرير هيئة تطوير المناطق الجبلية عن المرحلة الثانية لتجربة زراعة العود والصندل بجبال جازان.
وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية التعاون والجهود لتحقيق التنمية والتطوير بالمنطقة وتنوع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030 بدعم من القيادة الحكيمة.
وكانت زراعة نبات الصندل قد نجحت لأول مرة في السعودية، بجهود بحثية لعدد من الجهات الحكومية، ومباركة من أمير جازان، الذي اختار محافظة فيفاء لتكون حاضنة لأول شتلة "صندل" في محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومقرها فيفاء.
وبدأت رحلة زراعة "الصندل" في السعودية بعد أبحاث استمرت لأكثر من عام، إذ قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع جامعتي جازان والملك عبدالعزيز، بإنشاء فريق بحثي لإدخال أشجار العود والصندل.
وتخللت الأبحاث زيارات متعددة لمعهد البحوث والغابات بدولتي ماليزيا والهند، وبجهود ذاتية من الفريق البحثي نجحت زراعة "الصندل".