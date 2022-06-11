اختام فعاليات مؤتمر قصور القلب الأول بمشاركة 1200 شخص

اختتم اليوم السبت، مؤتمر قصور القلب الأول الذي نظمه افتراضياً مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، خلال يومي 10 و11 يونيو 2022م، بمشاركة ستة وعشرين متحدثاً من نخبة أطباء علاج قصور القلب من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتجاوز عدد المشاركين أكثر من 1200مشارك.