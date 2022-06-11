اختام فعاليات مؤتمر قصور القلب الأول بمشاركة 1200 شخص

اختتم اليوم السبت، مؤتمر قصور القلب الأول الذي نظمه افتراضياً مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، خلال يومي 10 و11 يونيو 2022م، بمشاركة ستة وعشرين متحدثاً من نخبة أطباء علاج قصور القلب من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتجاوز عدد المشاركين أكثر من 1200مشارك.
وتناول المؤتمر التطورات والتقنيات لموضوع المؤتمر، ومن أبرزها علاج قصور القلب بجهاز دعم البطين الأيسر لزراعة القلب، ودور إصلاح صمامات القلب بالقسطرة في علاج ذلك.
وخرج المؤتمر بتوصيات، تتضمن عقد المؤتمر بشكل سنوي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية؛ لدعم برامج التدريب المتقدم.