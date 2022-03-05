"اختبارات الرياض".. توجيه بالتعليمات وإصدار النتائج قبل هذا الموعد

يؤدي مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ حضوريًا لجميع المراحل.
وأنهت كافة الإدارات المعنية بتعليم الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الذي تمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، موضحًا أن الاختبار يبدأ عند الساعة 7:30 صباحًا، داعيًا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنظيم أعمال الاختبارات.
وأكد "الوهيبي" على اللجان المشرفة على الاختبارات في المدارس تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني، ورصد الدرجات لباقي المراحل التعليمية وإصدار النتائج قبل نهاية يوم الخميس 7/8/1443هـ.
وكان الطلاب والطالبات قد أنهوا اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني الأسبوع الماضي، واستعدت كافة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات وفق الإجراءات الوقائية والصحية.
ووجه مدير عام التعليم جميع المشرفين والمشرفات البالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء تأدية الاختبارات.
وخصصت إدارة التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" أرقامًا لتقديم خدمة الاستشارات الهاتفية الخاصة بالاختبارات من يوم الثلاثاء ٢٨ رجب وحتى يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان، على فترتين "صباحية ومسائية".
من جهتها أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفو الأمن والسلامة المدرسية؛ لمتابعة المدارس والإشراف عليها.
يُذكر أن مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم وجه، عبر مقطع فيديو، نصائح للطلاب والطالبات بالابتعاد عن الخوف والقلق والرهبة من الاختبارات؛ لكونها مقياسًا لمستوى التحصيل الدراسي، وحذرتهم من الوقوع فريسة لرفاق السوء ومروجي المخدرات لاستغلال حالات القلق والاضطرابات النفسية لتمرير دعايات من أن بعض المخدرات وبعض مشروبات الطاقة تعالج تلك الاضطرابات وتساعد على التركيز.