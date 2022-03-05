"اختبارات الرياض".. توجيه بالتعليمات وإصدار النتائج قبل هذا الموعد

يُذكر أن مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم وجه، عبر مقطع فيديو، نصائح للطلاب والطالبات بالابتعاد عن الخوف والقلق والرهبة من الاختبارات؛ لكونها مقياسًا لمستوى التحصيل الدراسي، وحذرتهم من الوقوع فريسة لرفاق السوء ومروجي المخدرات لاستغلال حالات القلق والاضطرابات النفسية لتمرير دعايات من أن بعض المخدرات وبعض مشروبات الطاقة تعالج تلك الاضطرابات وتساعد على التركيز.