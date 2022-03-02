اختتام أعمال المؤتمر الـ12 للابتكار والذكاء الاصطناعي في جدة

اختتمت أعمال المؤتمر الثاني عشر للمنظمة العربية للجودة بالتعليم بعنوان "الابتكار والذكاء الصناعي في التعليم"، والذي أقيم في جدة؛ حيث افتتحه رئيس المنظمة الدكتور طلال أبوغزالة بكلمة بين آليات دعم الابتكار في العملية التعليمية والاستفادة من الذكاء الصناعي في التعليم.

من جهته نوه المدير التنفيذي للمنظمة العربية للجودة في التعليم إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم ودعم الابتكار في التعليم.

بدوره أكد مشرف لجان المؤتمر د. عيسى الحربي، أهمية تنوع أوراق عمل المؤتمر؛ حيث شمل ثلاث جلسات رئيسية واثنتي عشرة ورقة علمية ومعرضًا مصاحبًا.

يذكر أنه شارك في المؤتمر مركز اليونسكو للجودة، وإدارة تعليم جدة، ومكتب التربية العربي، والمؤسسة العامة للتعليم التقني، والعديد من الجامعات وغرفة جدة.