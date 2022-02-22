اختتام أعمال اليوم الأول لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2022"

اختُتمت أمس أعمال اليوم الأول لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2022"، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 21 – 23 فبراير الجاري، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبتنظيم الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأكدت مديرة الشراكات جورجي جونز، ومدير تطوير الأعمال بادي ماكلولين في BTL Group Ltd، خلال ورشة العمل الأولى، أهمية استخدام التقييمات الشخصية لمساعدة الطلاب على التعلم، مستعرضَين في حديثهما الاتجاهات المستقبلية في التقييم الإلكتروني.

وتحدَّث رئيس جامعة فرانكلين، الدكتور ديفيد ديكر، خلال الجلسة الثانية للملتقى التي أدارها وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية، الدكتور هزاع الشريف، عن تعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، فيما بيَّن الرئيس والشريك المؤسس بشركة EDImagine الإمكانيات والممارسات لتقييم الجيل التالي. كما أوضح المستشار لقسم التعليم الإلكتروني والابتكار في PWC، الدكتور أيهم فيومي، الاعتبارات المناسبة لممارسات التعلم الإلكتروني، إضافة إلى شرح الرئيس التنفيذي لـ Sparx Learning تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الثالثة الاتجاهات التقنية، وتغير التعليم الإلكتروني، تحت إدارة عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة مروى المصري. وتطرقت رئيسة جامعة ولاية كولورادو باميلا توني إلى تحول التعليم من خلال التقنية. ومثَّل المدير العام للمركز الوطني لتنمية المواهب والذكاء الاصطناعي في سدايا، الدكتور عبدالرحمن حبيب، الاتجاهات بالمدرسة في 2040، فيما أوضح البروفيسور في جامعة هارفارد كريس ديدي جوانب التعليم والتعلم للجيل التالي، إضافة إلى تأكيد الشريك في PWC سعد الشاعر دور التقنية الحديثة في التعليم العالي.

أما ورشة العمل الثانية فكانت بعنوان "ردود فعل الطلبة: المشاركة مقابل معدلات الاستجابة"، التي تحدث فيها المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Explorance سامر جعفر عن تأثير التغذية الراجعة في الحصول على أفكار رئيسية لاتخاذ القرار، مؤكدًا أن ذلك يتطلب إشراك جميع أصحاب المصلحة في العملية عبر تزويد الطلاب بقنوات مختلفة لتقديم ملاحظاتهم.

واختتم اليوم الأول أعماله بالجلسة الرابعة بالحديث عن تشجيع الابتكار في التعليم الإلكتروني، التي أدارها الرئيس التنفيذي في Area 9 Lyceum الدكتور يولرك جوول كرستنسن. وتطرق مؤسس Learning Forge LLC الدكتور برور ساكسبيرج إلى كيفية تأثير تعلم العلوم على محتوى وكيفية تدريسها، كما أكد بروفيسور كلية المجتمع في والا والا إيرك شلتز أهمية التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، وتحدث وكيل جامعة ولاية كولورادو الدكتور بول سيفوري عن الابتكار في تجربة تعلم الطلبة، كما بيَّن قائد الذكاء الاصطناعي في PWC الدكتور سكوت نيسون الأخلاقيات في ابتكار التعليم الإلكتروني.

يُذكر أن "GTEL" هو حدث سنوي لأهم التطورات والاتجاهات والتقنيات والممارسات التي تشكل مستقبل التعلم الإلكتروني؛ إذ يعزز هذا الملتقى تبادل المعرفة، ويساعد الأكاديميين على اكتشاف التغييرات المستقبلية المتعلقة بالتعليم والتدريب رغبة في إنشاء ملتقى يدعم توفير تعليم عالي الجودة، وفعّال، ومتقدم، يمكن الوصول إليه على نطاق واسع.