اختتام أعمال لجنة التعليم الإلكتروني بجامعات دول مجلس التعاون بجامعة الملك خالد

وكان رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، افتتح أعمال الاجتماع الأربعاء بالمدينة الجامعية بالقرعاء؛ حيث رحّب بضيوف الجامعة من مسؤولي التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون، مشيدًا بما قدموه من جهود كبيرة أثناء جائحة كورونا في إطار الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون للتعليم، مشددًا على أن التعليم الإلكتروني وسيط تعليمي مهم يجب تعزيز أدواره ومؤشراته.