اختتام التمرين المشترك "الصمصام 8" بين القوات البرية السعودية والجيش الباكستاني

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة لتمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع الجيش الباكستاني، تجسيدًا للعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، وتتويجًا للتوجيهات في استمرار وتطوير أعمال التنسيق، والعمل المشترك من خلال اللقاءات المكثفة على جميع المستويات، وتنفيذ التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، الذي سيُسهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.