اختتام برنامج "مكافحة الإرهاب.. المبادئ والممارسات" الموجّه لممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي

وأشار الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن البرنامج هو نتاج ومُخرَج لمذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والمملكة المتحدة -من ضمن الدول الداعمة في التحالف- فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، ومشاركة أحدث التوجهات المعنية بكشف الجماعات الإرهابية فكريًا وإعلاميًا ومحاربة تمويل الإرهاب.