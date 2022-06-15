اختتام تطبيق "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة

ويشير برنامج التقويم الوطني للمدارس (نافس) إلى إصدار خمسة تقارير أساسية على ضوء هذه الاختبارات، بحيث تُقدَّم إلى صناع القرار والفئات المستهدفة المشاركة في التعليم، ويمتاز التقرير الأول بتقديم النتائج الأساسية حول مستوى أداء الطلبة والعوامل الأكثر تأثيرًا في التعلم، كذلك التوصيات العامة التي تساعد في تحسين الممارسات التعليمية، فيما يتناول التقرير الثاني نتائج تفصيلية، ويساعد الجهات المعنية في وضع السياسات، واتخاذ القرارات بشأن البرامج والمبادرات التطويرية، أما التقرير الثالث فيختص بالمجتمع ويقدم ملخصًا عن أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية وجوانب القوة والضعف لديهم بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بتعلمهم.