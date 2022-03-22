اختتام فعاليات "مؤتمر المدن العربية" في الرياض.. وإعلان توصيات البيان الختامي

اختُتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الـ19 لمنظمة المدن العربية تحت عنوان "استدامة المدن: مستقبل آمن ومدن مرنة وشاملة" برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واستضافة أمانة المنطقة.
وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، في كلمته بالجلسة الختامية: "أشكر المشاركين على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح مؤتمرنا هذا، وبحمدالله وبتوفيقه تمكنَّا من الخروج بتوصيات مهمة تمثل خلاصة خبرات وتجارب مدننا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وبما يحقق مستهدفات التنمية التي نصبوا إليها جميعًا".
وأضاف: "ثمة تحديات تختلف بها كل مدينة عن الأخرى، لكن الدافع فيما بيننا مشترك، وتطلعاتنا لتحقيق النماء والازدهار تُمثل الأرضية الجامعة التي ننطلق منها لاستكشاف فرص التطوير والتنمية، ندرك جميعًا بأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا أكبر بين مختلف المدن".
وتضمنت الجلسات العلمية لمؤتمر منظمة المدن العربية في يومه الثاني والأخير أربعة محاور، تمثلت في؛ التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وبناء الشراكات في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة.
وفي الختام صادق المؤتمر العام على قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي في دوراته السابعة والخمسين والثامنة والخمسين وما تضمنته من بنود ومواد تتصل بعمل منظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها، والتي ركزت على إشراك المدن في المبادرات والخطط التنموية التي تتصل بأهداف التنمية المستدامة والعمل على تفعيل برامج واستراتيجيات تُسهم في بناء القدرات وتطوير الإمكانيات باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية وصانعها والأداة الأساسية في تقدم وبناء المجتمعات وتطوير المدن.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية "الاتجاه نحو جعل المدن مرنة بحلول عام 2030 وذلك ضمن برنامج أطلق في إطار الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث من خلال المبادرات الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي، وأهمية التحول الإلكتروني وبناء مدن ذكية من خلال البرامج والخطط التي تعزز نشر هذا المفهوم وآلية تنفيذه وبشكل يشجع المدن على إرساء قواعد المدينة الذكية".
جدير بالذكر أن المؤتمر العام الـ 19 لمنظمة المدن العربية الذي انطلق أمس الاثنين، واختُتمت أعماله اليوم، انعقد بحضور قادة التخطيط والتطوير العمراني وبمشاركة وفود 20 دولة عربية، و14 خبيرًا.