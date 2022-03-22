اختتام فعاليات "مؤتمر المدن العربية" في الرياض.. وإعلان توصيات البيان الختامي

وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، في كلمته بالجلسة الختامية: "أشكر المشاركين على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح مؤتمرنا هذا، وبحمدالله وبتوفيقه تمكنَّا من الخروج بتوصيات مهمة تمثل خلاصة خبرات وتجارب مدننا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وبما يحقق مستهدفات التنمية التي نصبوا إليها جميعًا".