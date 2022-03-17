اختتام مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022
اختتم، اليوم الخميس، مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، الذي نظمته صحة حائل.
وكان المؤتمر قد تم تنظيمه وفق برنامج شامل لكل طب الحياة، ووزعت فقراته بين 40 متحدثًا من مختلف دول العالم بكل التخصصات الصحية التي تستهدف توعية المجتمع المحلي صحيًا.
عدد من أبناء المنطقة حضروا المؤتمر عبر برنامج "زوم"، شكروا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، على إتاحة النقل "عن بُعد" لفعاليات المؤتمر ليستفيد منه أكبر شريحة من المجتمع.
وأكدوا أن اختيار الزمن المناسب للمؤتمر الذي صادف إجازة المدارس؛ كان له الأثر الكبير في استفادة المجتمع من الفعاليات التي تبدأ من الصباح وحتى صلاة العصر.
وأشاروا إلى أن تخصيص فقرات من المؤتمر للمحافظات ساعد أيضًا في انتشار الاهتمام بالمؤتمر بشكل غير مسبوق بالمنطقة.
وعن الفائدة التي عادت بها تلك الندوات على أبناء المنطقة، أكد زيد محمد الشمري أنه منذ الإعلان عن المؤتمر حرص وعائلته على اختيار فقرات برنامج المؤتمر ومعرفة وقت عرضها على "زوم"؛ فبدأ بترتيب وقتهم للجلوس أمام شاشة التلفاز التي خصصها للعرض، والاستفادة من المحاضرين.
وأشار أبو عبد الله العنزي إلى أنه حرص على حضور ندوة توعوية بعنوان "صحتك في نمط حياتك"، التي قدمها استشاري طب الأسرة والسمنة في محافظة الشملي الدكتور صالح الراجحي، مؤكدًا الاستفادة التامة منها.
وفي محافظة السليمي قال محمد الرشيدي، الذي حضر الندوة التي نفذها المؤتمر بعنوان "النوم بين الصحة والمرض"، قدمتها استشارية أمراض الصدر واضطرابات النوم الدكتورة وضحى العتيبي: إن "العتيبي" قدمت عرضًا مفيدًا جدًا حول النوم الصحيح وأثره على صحة الجسم.
يذكر أن صحة حائل جعلت للمشاركين متنفسًا يوميًا بعد انتهاء فقرات البرنامج بتخصيص موقع مفتوح في الهواء الطلق بوسط جبال أجا، راعت فيه البرامج الأساسية اليومية التي يمارسها الإنسان الصحي، من المشي في الأرض المستوية، أو تسلق الجبال "الهايكنج".
وخصصت صحة حائل لضيوفها، يوم أمس، زيارة مدينة جبة؛ للتعرف على المتاحف والأماكن التاريخية فيها، بالإضافة إلى زيارة النقوش الثمودية والرسومات الصخرية المُسجلة في قائمة التراث العالمي في منظمة "يونسكو" بوصفها أحد مواقع التراث العالمي، التي تضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى 5489 نقشًا مسجلًا في سجل الآثار الوطني. كما زار الضيوف اليوم منازل حاتم الطائي بتوارن.