اختتام مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022

وخصصت صحة حائل لضيوفها، يوم أمس، زيارة مدينة جبة؛ للتعرف على المتاحف والأماكن التاريخية فيها، بالإضافة إلى زيارة النقوش الثمودية والرسومات الصخرية المُسجلة في قائمة التراث العالمي في منظمة "يونسكو" بوصفها أحد مواقع التراث العالمي، التي تضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى 5489 نقشًا مسجلًا في سجل الآثار الوطني. كما زار الضيوف اليوم منازل حاتم الطائي بتوارن.