اختتامُ مناوراتِ التمرين الجوي "فيصل 12" بين السعودية ومصر

وأشادَ اللواءُ الغامدي بنتيجة التمارين الإيجابية، التي جرت وفق أهداف تكتيكية مرسومة، حققت الفائدة العسكرية المرجوة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أثر التمارين العميق في الانطلاق بالقوتين إلى مستوى عالٍ من الاستعداد والتأهُّب.